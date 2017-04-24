Интеллект в камере

По данным МГТС, в 2016 г. российский рынок систем видеонаблюдения достиг чуть более чем 43 млрд руб. (+20% год к году). Большую часть – 28 млрд руб., или 65%, – участники рынка заработали на продаже оборудования и услуг корпоративным клиентам, подсчитала МГТС. Чуть более 12 млрд руб. (28% рынка) составили продажи государственным заказчикам, а на частных пользователей пришлось примерно 3 млрд руб. (около 7%). Основная часть выручки пришлась на продажу камер, за ними следуют продажи устройств для хранения видеоизображений, говорится в материалах МГТС.

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