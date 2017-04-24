Компьютер заменит машинистов

РЖД привлечет разработчиков технологии движения поездов без машинистов на Московской и Октябрьской железных дорогах. Соответствующая информация о закупках у единственного поставщика (им станет НИИ автоматизации и связи, на 75% принадлежащий РЖД) опубликована на сайте госзакупок в пятницу. Начальная (максимальная) цена контрактов суммарно составляет 318 млн руб. (с НДС). Сроки выполнения работ определены до конца 2019 г. Подрядчикам предстоит выполнить работы по разработке системы управления движением поездов без машиниста на Московском центральном кольце, Московской железной дороге, а также по разработке и внедрению технологии управления локомотивом без машиниста для маневровой работы на станции Лужская Октябрьской железной дороги. Интерфакс, Ведомости

Опцион МТС на покупку 20% армянского VivaCell продлен на два года

В декабре 2016 г. срок опционного соглашения на выкуп МТС 20% армянского оператора «К-телеком» (работает под брендом VivaСell) продлен на два года до 31 декабря 2018 г., следует из материалов МТС. Это не первое продление call- и put-опциона на выкуп доли в «К-телекоме»: в 2010 г. он был пролонгирован до конца 2016 г. Опционное соглашение было заключено в 2007 г. при покупке МТС 80% «К-телекома». Сейчас 20% «К-телекома» принадлежит семье ливанских предпринимателей, Пьеру и Мусе Фаттуш. Интерфакс

Google стал чаще предоставлять данные российским правоохранителям

Google опубликовал очередной отчет о доступности сервисов и данных (Transparency Report), согласно которому в 2016 г. российские правоохранители 471 раз обратились в корпорацию с запросами о данных пользователей. В 2015 г. количество обращений составило 464, в 2014 г. – 227, в 2013 г. – 193, в 2012 г. – 155, в 2011 г. было сделано 100 запросов. Между тем в 2016 г. повысилась доля запросов, по которым были предоставлены какие-либо данные. По итогам второго полугодия 2016 г. доля выросла до 15% с 7% в первом полугодии. Годом ранее Google частично удовлетворил 7% запросов российских правоохранителей во втором полугодии и 5% – в первом. Google уточняет, что предоставляет какие-либо сведения только по запросам, связанным с расследованием преступлений. Интерфакс

Южнокорейская Netmarble привлечет $2,3 млрд в рамках крупнейшего с 2010 г. IPO в стране

Южнокорейская Netmarble Games, один из ведущих мировых разработчиков мобильных игр, привлечет 2,7 трлн вон ($2,3 млрд) в рамках IPO, которое станет крупнейшим в стране с 2010 г. Компания разместит 17 млн акций по цене 157 000 вон за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ранее диапазона IPO – 121 000–157 000 вон, пишет газета Financial Times. Интерфакс