Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Права заключат в блокчейн

Права заключат в блокчейн

В России появится блокчейн-платформа управления интеллектуальной собственностью. Ее создают авторские общества, университеты и фонд «Сколково»
В будущем на базе этой платформы могут быть созданы биржи по продаже прав
В будущем на базе этой платформы могут быть созданы биржи по продаже прав
Евгений Разумный / Ведомости

Фонд «Сколково», несколько университетов и общества по коллективному управлению правами создают ассоциацию, цель которой – запустить в России единую платформу управления объектами интеллектуальной собственности ipchain, рассказал советник председателя правления фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш. Это Национальный координационный центр обработки транзакций с интеллектуальной собственностью, он находится в процессе организации, уточнил он.

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