В будущем на базе этой платформы могут быть созданы биржи по продаже прав

Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Права заключат в блокчейн

Фонд «Сколково», несколько университетов и общества по коллективному управлению правами создают ассоциацию, цель которой – запустить в России единую платформу управления объектами интеллектуальной собственности ipchain, рассказал советник председателя правления фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш. Это Национальный координационный центр обработки транзакций с интеллектуальной собственностью, он находится в процессе организации, уточнил он.