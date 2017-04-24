В «Евродоне» вновь птичий грипп

Новая вспышка гриппа птиц произошла в одном из крупнейших производителей мяса индейки – компании «Евродон». В результате лабораторных исследований, проведенных во ВНИИ защиты животных, в патологическом материале, отобранном от индеек, которые содержались на участке подращивания № 7 ООО «Евродон-Юг», выделен геном вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5, сообщил Россельхознадзор, участок расположен в 1,5 км на восток от хутора Маркин Октябрьского района. Первая вспышка гриппа птиц на «Евродоне» произошла в декабре 2016 г. С 6 апреля торговый дом «Евродон» прекратил поставки охлажденной индюшатины в сети. Причина прекращения поставок, как объясняла в письме ритейлерам компания, – снижение поголовья птицы вследствие изменений в технологическом цикле, которые вызваны эпизоотической обстановкой, сложившейся в конце 2016 – начале 2017 г., и планом ветеринарно-санитарных мероприятий, требующих соблюдения карантина. Ведомости