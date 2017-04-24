Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Мы должны активно с этим [коррупцией] бороться, чтобы различные авантюристы не использовали это в своих [политических] целях».

Президент призвал «показать людям и обществу, что государство само в состоянии эффективно бороться» с коррупцией и «делает это и будет делать дальше». («Ведомости»)

Сергей Миронов

«У нас есть очень много потенциальных кандидатов среди женщин, у нас есть подрастающий кадровый резерв. Определяться будем на съезде».

Лидер «Справедливой России» заявил, что готов баллотироваться в президенты на выборах 2018 г., если ему это «доверит съезд» партии. (ТАСС)

Федерика Могерини

«Мы передали российскому правительству, что это часть их обязанности – защищать своих граждан».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам сообщила, что обсудила с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос о правах геев в Чечне. («Интерфакс»)