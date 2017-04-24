Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
5 трлн руб.
На столько нужно увеличить инвестиции, чтобы экономика вышла на ежегодные темпы роста в 3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. В прошлом году инвестиции в основной капитал сократились на 0,9% и составили 14,6 трлн руб., или 17% ВВП, по данным Росстата. По базовому прогнозу Минэкономразвития, до 2020 г. они будут расти на 2–2,2% в год и достигнут 17,7% ВВП. Целевой сценарий прогноза предусматривает существенно более высокие темпы роста – на 3,9, 6,8 и 9,8% в 2018–2020 гг., в результате инвестиции достигнут 19,9% ВВП. Темпы роста экономики составят 1,7, 2,5 и 3,1% соответственно при базовом сценарии 1,5% все три года. Ведомости
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