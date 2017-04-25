Консультантом Saudi Aramco при IPO выбран HSBC

Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco назначила HSBC консультантом для проведения IPO, сказал глава банка Стюарт Гулливер. HSBC присоединится к JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley, которых Aramco выбрала в качестве независимых финансовых консультантов. Саудовская Аравия планирует в 2018 г. продать 5% Saudi Aramco ради привлечения инвестиций и снижения зависимости экономики королевства от нефти, это IPO обещает стать самым дорогим в мире. Reuters

Дивиденды ММК вырастут в 4 раза

Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2016 г. из расчета 1,242 руб. на акцию (всего 13,9 млрд руб.), сообщила компания. Дивиденды за 2015 г. были вчетверо меньше – 3,46 млрд руб. За первое полугодие 2016 г. ММК уже выплатил 8 млрд руб. дивидендов (6,5 млрд руб. за первое полугодие 2015 г.). Интерфакс

Из руководства РЖД выведен еще один соратник Якунина

Валентин Гапанович освобожден от обязанностей старшего вице-президента РЖД – такое решение совет директоров РЖД принял на заседании 17 апреля, сообщила компания. Причина – переход «на другую работу» с сохранением статуса члена правления. Гапанович также назначен старшим советником президента РЖД. Гапанович был вице-президентом компании с 2003 г., с 2008 г. – старшим вице-президентом, он один из немногих топ-менеджеров команды Владимира Якунина, сохранивших пост при Олеге Белозерове. Интерфакс

Инвестиции в разведку нефти должны вырасти

Минприроды рассчитывает, что недропользователи в 2017 г. с учетом стабилизации цен на нефть увеличат затраты на геологоразведку по сравнению с прошлым годом на 15–20%, заявил глава ведомства Сергей Донской на коллегии Минприроды. В 2016 г. эти расходы были, как и в 2015 г., 295 млрд руб. Интерфакс

«Металлоинвест» выкупает бонды, чтобы занять дешевле

«Металлоинвест» Алишера Усманова по итогам оферты выкупит еврооблигации с погашением в 2020 г. на $667,27 млн, сообщила компания. Цена выкупа составит $1065 за бумагу номиналом $1000. Евробонды на $1 млрд «Металлоинвест» разместил в апреле 2013 г., доходность выпуска – 5,625%. Одновременно компания проводит размещение новых еврооблигаций, их ориентир доходности – 4,85–4,9%. Интерфакс