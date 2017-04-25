Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Вкратце

Мусину нашли новое уголовное дело

Следственный комитет (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего предправления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщила пресс-служба СКР. По версии следствия, обвиняемый, а также неустановленные должностные лица банка незаконно вывели из Татфондбанка часть залогового имущества компании «ТДК-актив» по кредитным договорам на сумму более 1,14 млрд руб. Интерфакс

Deutsche меняет голову

Аннетт Фивег покидает пост предправления российской «дочки» Deutsche Bank, который занимала с ноября 2015 г. Она также была главным исполнительным директором Deutsche Bank в России после ухода Павла Теплухина в августе 2016 г. Интерфакс