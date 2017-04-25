Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Интернет вместо антенны

Интернет вместо антенны

Пользователей коллективных антенн в Москве все меньше, часть из них подключает интернет-ТВ. Этим объясняется быстрый рост базы телезрителей МГТС
Пользование коллективными антеннами в Москве дорожает
Пользование коллективными антеннами в Москве дорожает
Максим Стулов / Ведомости

Количество телезрителей «Ростелекома» в Москве за квартал сократилось примерно на 0,1%, составив к концу марта 2017 г. примерно 3,3 млн, следует из отчета «ТМТ консалтинга». Это несколько тысяч подписчиков, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Он и аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова отмечают, что отток касается, прежде всего, пользователей коллективных антенн, которые обслуживает «Ростелеком». Их пользователи переподключаются, в первую очередь, к интернет-телевидению (IPTV) МГТС и самого «Ростелекома», отмечает Крылова.

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