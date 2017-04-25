«Почта России» потратится на IT

В 2017 г. «Почта России» потратит 16,1 млрд руб. на IT-инфраструктуру. Основные статьи расходов – замена устаревшей IT-техники (5,06 млрд руб.), развитие центра обработки данных (2,45 млрд руб.), создание корпоративной сети передачи данных (1,5 млрд руб.), обновление контрольно-кассовой техники (1,1 млрд руб.), модернизация корпоративной телефонной сети (406 млн руб.), закупка лицензионного ПО (517 млн руб.) и развитие систем управления информационной безопасностью (311 млн руб.). CNEWS

Смартфоны подросли

В I квартале 2017 г. продажи смартфонов в России выросли на 9% до 75,4 млрд руб., сообщила «Евросеть». Всего за январь – март в России было продано 8 млн мобильных телефонов: 6 млн смартфонов (рост на 6%) и 2 млн обычных аппаратов без возможности выхода в интернет (падение на 21%). Совокупные продажи в натуральном выражении, таким образом, снизились на 2% по сравнению с I кварталом 2016 г. Средняя цена смартфона составляла 12 500 руб., что на 300 руб. больше итога января – марта прошлого года. Около 60% продаж в штуках пришлось на аппараты стоимостью до 10 000 руб. Интерфакс