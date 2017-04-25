«Мать и дитя» порадует акционеров

Акционеры MD Medical Group Investments (MDMG), управляющей крупнейшей в России сетью клиник «Мать и дитя», утвердили решение о выплате дивидендов за 2016 г. суммарно на 338 млн руб. (или 15% от чистой прибыли), сообщила компания. По итогам первого полугодия прошлого года MDMG впервые выплатила промежуточные дивиденды – 285 млн руб. С учетом этих выплат всего за весь 2016 год компания направит на дивиденды 623 млн руб., и это будут самые большие выплаты акционерам за всю публичную историю MDMG. Выручка компании по МСФО в 2016 г. выросла на 28% до 12,2 млрд руб., чистая прибыль – на 29% до 2,3 млрд руб. Интерфакс

гостиницу Производитель вин «Абрау-Дюрсо» приступит в этом году к строительству гостиницы, инвестиции – 500–600 млн руб., рассказал президент группы Павел Титов. По его словам, «Абрау-Дюрсо» построит ее в районе собственного винодельческого хозяйства под Новороссийском, гостиница категории «3 звезды плюс» будет рассчитана на 145 номеров, строительство продлится около года. Ранее заместитель гендиректора по инвестициям «Абрау-Дюрсо» Константин Мейснер говорил, что компания представила проекты по строительству трех гостиниц в одноименном поселке общей стоимостью 1,5 млрд руб. Пока принято решение о строительстве одной, другие в фазе планирования, подчеркнул Титов. В 2016 г. «Абрау-Дюрсо» увеличила выручку по МСФО на 15% до 6,9 млрд руб., чистая прибыль компании выросла в 4 раза до 506 млн руб. ТАСС, Интерфакс