Онлайн-продажи предметов искусства выросли на 15% в 2016 г.

Объем онлайн-продаж предметов искусства в 2016 г. подскочил на 15% и составил $3,75 млрд, говорится в отчете компании Hiscox. Таким образом, доля онлайн-продаж на рынке предметов искусства выросла до 8,4% с 7,4% годом ранее. Крупнейшие аукционные дома мира – Sotheby’s, Christie’s и Heritage Auction – в минувшем году продали произведения искусства на сумму $720 млн через свои онлайн-магазины. Christie’s зафиксировал рост продаж на 84%. При этом отмечается, что коллекционеры все еще опасаются приобретать в интернете особо ценные предметы – сумма подавляющего большинства сделок не превышала $5000. По оценкам экспертов, продажи картин, скульптур и других произведений через интернет-магазины могут достичь $9,14 млрд уже через четыре года. Интерфакс

Фильм о Pussy Riot выйдет в прокат в США

В ноябре 2017 г. в кинотеатрах Соединенных Штатов начнется прокат документального фильма о российской группе Pussy Riot «Выступление и наказание» (Act & Punishment), а сама группа отправится в гастрольный тур по США. Картина режиссера и сценариста Евгения Митты рассказывает историю Pussy Riot с момента освобождения участниц группы Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной из колонии, где они провели по полтора года, осужденные по делу о хулиганстве после их выступления в храме Христа Спасителя. Ранее фильм был показан на нескольких международных кинофестивалях, участвовал в основной конкурсной программе «Артдокфест-2015». «Выступление и наказание» рассматривает акцию Pussy Riot в храме Христа Спасителя в исторической и культурологической перспективе, проводя параллели с известными проявлениями женского протеста, например, с выступлением боярыни Морозовой, – говорится о фильме Митты на сайте «Артдокфеста». – И это не столько анализ событий вчерашнего дня, сколько вдумчивая попытка разобраться в природе протестного искусства, освободившись от азарта актуальности, сиюминутности, новостийности». Colta.Ru