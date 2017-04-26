Цифры. Тенденции. События

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Иванов приободрился
Потребительская уверенность растет в I квартале, указывают аналитики «Сбербанк CIB»: «индекс Иванова» достиг лучшего значения с 2015 г. (так аналитики называют типичного представителя российского среднего класса). Индекс потребительской уверенности, который в IV квартале 2016 г. снизился до минус 16% с минус 15% в третьем, в I квартале 2017 г. повысился до минус 10%. «Мы объясняем изменение индекса низкой инфляцией и укреплением рубля, – говорится в документе. – Несмотря на это, беспокойство по поводу экономического роста по-прежнему высоко – 33% в I квартале». Больше всего людей беспокоит коррупция – 59% опрошенных (максимум за два года). На втором месте – безработица – 55% опрошенных. На третьем – инфляция (47%). Курс рубля беспокоит только 18% респондентов. Интерфакс
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