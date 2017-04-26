Пряник реновации

На статью «Конституция попала под снос» (№ 70 от 19.04.2017, стр. 01)

Тем, кто не готов переезжать, предложите пряник. Здесь явно не хватает маркетинговой жилки. Жилищные государственные чиновники примитивны, как маузер <...>

Не надо кнутов, обновление жилого фонда делается для граждан, а не для властей. Например, тем, кто располагает свободными средствами, предложите несколько вариантов выбора жилья за отдельную плату, включая другие районы. Дополнительный смотровой ордер за 2000–3000 руб. За счет этих средств можно предложить пожилым гражданам помощь от розничных грузовых перевозчиков с участием грузчиков и, вероятно, даже частично компенсировать затраты на реновацию. Облегчите проблему, которая страшит людей, и они будут не против переезда.

Денис Наседкин, Москва

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