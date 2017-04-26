Россия не хочет рисковать

Россия готова сохранять добычу нефти на текущем уровне, хотя если будет возможность увеличить производство без риска падения цен на сырье, то Россия будет ориентироваться на эту позицию, сказал вице-премьер Аркадий Дворкович. «Если мы понимаем, что ситуация уже сбалансировалась и для стабильности на рынке нужно на текущем уровне сохранять добычу, то, может быть, так и сделаем», – отметил он. Интерфакс

«Газпром энергохолдинг» инвестирует 25 млрд руб. в Грозненскую ТЭС

Инвестиции в строительство Грозненской ТЭС составят около 25 млрд руб., сообщил гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. По его словам, источник – инвестпрограмма «Газпрома», эти деньги будут внесены в программу при корректировке в середине 2017 г. «Сроки строительства сократятся примерно на год. В конце 2018 – начале 2019 г. мы планируем пустить первый блок», – отметил Федоров. Интерфакс

Гарантии для Chevrolet Niva

Правительство готово дать госгарантии для производства Chevrolet Niva нового поколения на СП «GM-АвтоВАЗ», но сначала нужно утвердить обновленную финансовую модель проекта, сказал вице-премьер Аркадий Дворкович. Модель может быть утверждена до мая. «Если финансовая модель будет понятна и одобрена с положительной позицией Сбербанка, как банка, который проявил в принципе интерес к этому вопросу, то мы готовы будем предоставить гарантии», – добавил Дворкович. Интерфакс

«Победа» берет 10 Boeing

Авиакомпания «Победа» подписала прямой договор с Boeing на поставку 10 новых самолетов Boeing 737-800NG по схеме обратного лизинга через «Сбербанк лизинг», сообщил источник, близкий к сделке. Стоимость сделки он не назвал. Схема обратного лизинга предполагает, что перевозчик сначала напрямую заключает договор о поставках самолетов с производителем, а затем переуступает технику лизинговой компании, обязуясь впоследствии взять их в лизинг. Интерфакс

Baker Hughes снизила выручку и сократила убыток

Одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний – американская Baker Hughes сообщила о 15%-ном снижении выручки в I квартале 2017 г. до $2,26 млрд, так как слабая активность на побережье Мексиканского залива сокращает доходы от увеличившейся добычи сланцевой нефти в США, следует из отчета. Чистый убыток сократился в 7,6 раза к аналогичному периоду прошлого года до $129 млн. ТАСС, Reuters