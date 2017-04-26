Российские инвесторы – основные покупатели облигаций UC Rusal...

«Россия забрала с собой большой кусок – на инвесторов из РФ пришлось 69%, по 10% приобрели инвесторы из Швейцарии и континентальной Европы, 9% пришлось на инвесторов из Великобритании, 2% – на азиатских инвесторов», – рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала» Андрей Соловьев (один из организаторов). UC Rusal во вторник разместила шестилетние евробонды на $500 млн, доходность – 5,3%. Интерфакс

...иностранцы купили 80% евробондов

«Фосагро» «Инвесторы из США приобрели 32%, из России – 22%, инвесторы из континентальной Европы – 18%, из Великобритании – 20%, швейцарские и азиатские инвесторы выкупили 7 и 1% соответственно», – сообщил Соловьев. «Фосагро» во вторник разместила бумаги сроком обращения 4,5 года на $500 млн с доходностью 3,95%. Интерфакс

ГЭХ интересуется энергосбытами «Русгидро»

«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) заинтересован в покупке двух сбытовых компаний «Русгидро», сообщил гендиректор компании Денис Федоров: «Будут продавать – мы рассмотрим. Мы не будем афишировать наш интерес, но к паре сбытов, что есть у «Русгидро», мы присматриваемся». Интерфакс

ННК сменила руководителя «Хабаровск-нефтепродукта»

Совет директоров «ННК-Хабаровскнефтепродукта» (входит в Независимую нефтегазовую компанию (ННК) Эдуарда Худайнатова) назначил Дмитрия Ростиславова новым и. о. гендиректора, говорится в сообщении компании. С Ростиславовым был заключен срочный трудовой договор на три месяца с 26 апреля 2017 г. Полномочия предыдущего и. о. гендиректора Георгия Рощука, занимавшего эту должность с февраля прошлого года, были досрочно прекращены. Интерфакс

ОАГ стала «Ладой Ижевск» ООО «Объединенная автомобильная группа» (ОАГ, входит в группу «АвтоВАЗ») сменило название на ООО «Лада Ижевский автомобильный завод» («Лада Ижевск»), следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». В презентационных материалах предприятия и «АвтоВАЗа» название «Лада Ижевск» (Lada Izhevsk) звучало с 2015 г. В 2016 г. автозавод выпустил 96 250 автомобилей Lada и Nissan – на 32% больше, чем в 2015 г. Интерфакс

«Россети» получили убыток

Чистый убыток «Россетей» по РСБУ составил в I квартале 2017 г. 24,5 млрд руб. против чистой прибыли в 36,9 млрд руб. за аналогичный период годом ранее, следует из отчетности компании. Представитель компании пояснил, что это бумажный убыток, он получен из-за переоценки акций некоторых дочерних и зависимых обществ. Выручка выросла на 14,8% до 913,2 млн руб., рост себестоимости составил 16,4% до 872,6 млн руб. Интерфакс