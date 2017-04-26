ЦБ поможет МФО кредитовать малый бизнес

ЦБ стремится дестимулировать МФО предоставлять «займы до зарплаты», переориентировать их на предоставление займов малым и средним предприятиям (МСП), сказал начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков. Для этого в ближайшее время на комитет финансового надзора ЦБ вынесут предложения по резервированию займов МСП и «займов до зарплаты», добавил он. По его словам, в портфеле займов МФО по итогам 2016 г. объемом 88,1 млрд руб. на займы МСП пришлось 26%, доля «займов до зарплаты» превысила 20%. Интерфакс

«Траст» отсудил у владельца ресторанов «Япоша» 945 млн руб.

Арбитражный суд Москвы взыскал по иску банка «Траст» более 945 млн руб. с кипрской компании NRT Holdings Limited, единственного участника «Япошка-сити», владеющего сетевыми ресторанами «Япоша», и «Япоша инвестмент лимитед». Иск был подан в декабре 2015 г. Банк потребовал взыскать задолженность по трем кредитным договорам, заключенным в 2013 г. Прайм

Сбербанк не дал украсть 18 млрд руб.

Подразделения безопасности Сбербанка в 2016 г. предотвратили более 1 млн подозрительных операций на 18 млрд руб., говорится в годовом отчете банка. Сбербанк в прошлом году предотвратил 325 попыток использования поддельных документов, удостоверяющих личность, против 100 таких случаев годом ранее. Банк также предотвратил выдачу кредитов в 2016 г. корпоративным клиентам по поддельным документам на 10,3 млрд руб. Банк также выявил попытки мошенничества в торговых точках, находящихся на обслуживании Сбербанка, на сумму около 6 млрд руб. Прайм