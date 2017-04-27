Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Эра «Платона»

Эра «Платона»

Если объединять «Платон» с «ЭРА Глонасс», придется пересматривать концессионное соглашение, предупреждают эксперты
Обе системы государственные, их нужно объединять – это позволит бюджету сэкономить
Обе системы государственные, их нужно объединять – это позволит бюджету сэкономить
Юрий Смитюк/ТАСС

Зачем в грузовик ставить два датчика, когда можно поставить один» – так объяснял необходимость объединить системы «Платон» и «ЭРА Глонасс» спецпредставитель президента Сергей Иванов (цитата по «Интерфаксу»). До этого газета «Коммерсантъ» писала, что интеграция этих систем будет основной задачей вице-премьера Дмитрия Рогозина в совете директоров АО «Глонасс». Как именно правительство собирается объединять системы, представители Рогозина и «Глонасс» не рассказали. Но консультанты инфраструктурного рынка предупреждают, что может потребоваться пересмотр концессионного соглашения государства и оператора «Платона» «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, 50% принадлежит Игорю Ротенбергу и 50% – «РТ-инвесту»).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото