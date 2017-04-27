Заработать на ЦБ

Нацбанк Швейцарии – один из немногих центробанков с публично торгуемыми акциями. Хотя даже в самой Швейцарии немногие знают об их существовании. Между тем его акции за год подорожали более чем на 50%. Ограниченное предложение и небольшие фиксированные дивиденды делают эти акции больше похожими на облигации. На фоне почти нулевых ставок по депозитам и отрицательных доходностей облигаций в стране эти бумаги становятся для инвесторов привлекательной альтернативой.

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