Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Инвесторам посулили 3% Магнитки
Инвесторам посулили 3% Магнитки
Виктор Рашников готов продать акции для включения своей компании в индекс MSCI
- Александра Терентьева
- / Ведомости
Основной владелец Магнитогорского меткомбината (ММК), председатель совета директоров Виктор Рашников (ему принадлежит 87,26% акций) готов продать до 3% акций компании, чтобы Магнитка была включена в индекс MSCI Russia. Об этом руководители Магнитки объявили на дне инвестора в Лондоне. По условиям индекса в свободном обращении должно быть 15%, а у ММК – только 12,7%. Поэтому продажа акций подтолкнет рост капитализации. Магнитка провела IPO на Лондонской бирже 10 лет назад: тогда 8,9% акций компании были проданы за $1 млрд, а вся компания стоила $11,2 млрд. Сейчас компания стоит $6,8 млрд из-за затянувшегося кризиса сталелитейной отрасли.
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