Тариф на будущее

ФАС впервые установила долгосрочный тариф для будущего, а не действующего аэропортового оператора. Это одно из условий участия в строительстве нового терминала в Хабаровске японских компаний

Приказ об установлении для АО «Международный аэропорт Хабаровск» (МАХ, 100%-ная «дочка» Хабаровского аэропорта, созданная для строительства нового терминала) долгосрочного тарифа на 2019–2023 гг. 24 апреля подписал руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев, рассказал председатель совета директоров и основной владелец Хабаровского аэропорта Константин Басюк. Впервые в отрасли тариф установлен не для существующего, а для будущего субъекта естественной монополии – для этого потребовалось внести изменения в правительственные нормативные акты, над этим работали ФАС, Минтранс, Минвостокразвития и Минэкономразвития, курировал процесс вице-премьер Юрий Трутнев, говорит Басюк.