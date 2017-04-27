Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Тариф на будущее

Тариф на будущее

ФАС впервые установила долгосрочный тариф для будущего, а не действующего аэропортового оператора. Это одно из условий участия в строительстве нового терминала в Хабаровске японских компаний
Консорциум японских инвесторов получит 49% в новом терминале
Консорциум японских инвесторов получит 49% в новом терминале
Александр Кряжев / РИА Новости

Приказ об установлении для АО «Международный аэропорт Хабаровск» (МАХ, 100%-ная «дочка» Хабаровского аэропорта, созданная для строительства нового терминала) долгосрочного тарифа на 2019–2023 гг. 24 апреля подписал руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев, рассказал председатель совета директоров и основной владелец Хабаровского аэропорта Константин Басюк. Впервые в отрасли тариф установлен не для существующего, а для будущего субъекта естественной монополии – для этого потребовалось внести изменения в правительственные нормативные акты, над этим работали ФАС, Минтранс, Минвостокразвития и Минэкономразвития, курировал процесс вице-премьер Юрий Трутнев, говорит Басюк.

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