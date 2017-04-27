Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: «Мечел» снова в прибыли

«Мечел» снова в прибыли

Впервые с 2011 г. «Мечел» вышел в прибыль по итогам года. Но выплате дивидендов могут помешать обязательства перед кредиторами

Виталий Петлевой

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