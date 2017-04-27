«Мечел» снова в прибыли

По итогам 2016 г. выручка «Мечела» составила 276 млрд руб., EBITDA – 66,2 млрд руб., чистая прибыль – 7,1 млрд руб. (год назад убыток был 115,2 млрд руб.), следует из отчета компании по МСФО.
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