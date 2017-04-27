Банк с выемкой

В московском «Айви банке» прошла выемка документов, сообщило «РИА Новости». «Выемки в банке проходили вчера. Расчетные счета двух компаний, по которым вчера была выемка, закрыты в «Айви банке» в 2015 г., и после этого они у нас не обслуживались», – сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров «Айви банка» Александр Плющенко. Назвать компании он отказался. Силовиков интересовали документы одного из клиентов банка – компании «Оргмонтажпроект», известно одному из источников агентства «Прайм».

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