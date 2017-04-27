Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Банк с выемкой

Банк с выемкой

В небольшом московском «Айви банке», совладельцем которого является советник президента Герман Клименко, обнаружилась команда менеджеров из рухнувшего Банка проектного финансирования
Герман Клименко заверил RNS, что не погружен в работу банка
Герман Клименко заверил RNS, что не погружен в работу банка
Максим Стулов / Ведомости

В московском «Айви банке» прошла выемка документов, сообщило «РИА Новости». «Выемки в банке проходили вчера. Расчетные счета двух компаний, по которым вчера была выемка, закрыты в «Айви банке» в 2015 г., и после этого они у нас не обслуживались», – сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров «Айви банка» Александр Плющенко. Назвать компании он отказался. Силовиков интересовали документы одного из клиентов банка – компании «Оргмонтажпроект», известно одному из источников агентства «Прайм».

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