Экс-владельцы Пробизнесбанка заочно арестованы

Басманный суд Москвы заочно арестовал по делу о хищении из обанкротившегося Пробизнесбанка 25 млрд руб. двух его владельцев – бывшего президента и главу финансовой группы «Лайф» Сергея Леонтьева и экс-предправления Александра Железняка. По версии следствия, они создали организованную преступную группу с целью хищения денег Пробизнесбанка, в нее также был вовлечен бывший начальник департамента корпоративных финансов Николай Алексеев. Алексеев приговорен к четырем годам колонии за хищение 2,4 млрд руб. РИА Новости, ПРАЙМ

ВТБ может увеличить дивиденды

ВТБ может увеличить дивиденды на обыкновенные акции по итогам 2017 г., если чистая прибыль группы по МСФО за год достигнет 100 млрд руб., заявил предправления банка Андрей Костин: «Если 100 млрд руб. получим в этом году, я обещаю вам, что буду рекомендовать правительству повысить дивиденды на обыкновенные акции». Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 г. в размере 0,117 коп. на обыкновенную акцию, что соответствует выплатам за 2014–2015 гг. (общий объем – 15,2 млрд руб.). Костин сказал, что банк полностью исполняет указания властей по выплате дивидендов компаниями (с прошлого года Минфин предлагает ввести планку в 50%) с госучастием, но отметил, что раз такие указания имеют место, то желательно их распространять на все госкомпании без исключений. Интерфакс