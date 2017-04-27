ВТБ выйдет из Vivacom в течение двух лет

ВТБ планирует в течение двух лет выйти из болгарского оператора связи Bulgarian Telecommunications Company (BTC, бренд Vivacom), сообщил зампред ВТБ Герберт Моос на годовом собрании акционеров банка. «С учетом позиций Vivacom на рынке и финансовых показателей мы рассчитываем, что мы успешно закроем эту сделку и выйдем с прибылью для ВТБ», – добавил он. Интерфакс

Telia продала актив в Таджикистане

Скандинавский телекоммуникационный холдинг Telia в среду объявил о продаже актива в Таджикистане – «Индиго Таджикистан» (бренд Tcell). Согласно сообщению на сайте компании, Фонду Ага Хана по экономическому развитию (AKFED) продана 60%-ная доля Telia Company в компании Central Asian Telecommunications Development (CATD), контролирующей «Индиго Таджикистан». По словам исполнительного директора Тelia Company Йохана Деннелинда, сделка с AKFED завершена. Telia отмечает, что продажа доли в CATD – второй шаг в стратегии выхода компании из региона Евразия, который должен завершиться в 2017 г. По данным оператора, стоимость «Индиго Таджикистан» составляет $46,2 млн. «В результате сделки с AKFED все налоговые обязательства теперь ложатся на Tcell и ее нового акционера», – отмечается в сообщении. Интерфакс

«Башинформсвязь» увеличила чистую прибыль на 1,2%

«Башинформсвязь» в январе – марте 2017 г. получила чистую прибыль по РСБУ в размере 281,7 млн руб., что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2016 г., говорится в отчетности компании. Доля выручки от услуг местной телефонной связи сократилась с 38 до 35% (до 136,2 млн руб.); от услуг доступа в интернет – выросла с 29 до 32% (до 126,037 млн руб.). Интерфакс