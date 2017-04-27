Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Uber встает на крыло

Uber встает на крыло

Через шесть лет Uber собирается начать использовать летающие автомобили. Чтобы воплотить эти планы в жизнь, компания сотрудничает с авиа­производителями
Городская авиация – логичный следующий шаг для Uber
Городская авиация – логичный следующий шаг для Uber
Uber

К 2020 г. сервис интернет-заказа такси Uber обещал продемонстрировать летающие автомобили в Дубае и на территории аэропорта Даллас/Форт-Уэрт, а сделать их частью своего таксопарка – к 2023 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото