Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Uber встает на крыло

Uber встает на крыло

Через шесть лет Uber собирается начать использовать летающие автомобили. Чтобы воплотить эти планы в жизнь, компания сотрудничает с авиа­производителями

Елизавета Серьгина

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