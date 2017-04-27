У «Карусели» удвоилось руководство

У телеканала «Карусель» будет два гендиректора и главных редактора. Так решили акционеры телеканала – ВГТРК и «Первый канал»

У детского канала «Карусель» появятся два гендиректора и два главных редактора, изменения в структуре его руководства вскоре вступят в силу. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель канала. Сейчас, по его словам, происходит урегулирование юридических нюансов. Решение принято с целью повышения эффективности операционного управления телеканалом и продуктивного взаимодействия его учредителей – «Первого канала» и ВГТРК, пояснил представитель «Карусели».