Научить по делу

Исполнительный директор татарстанского медицинского центра DicomClinic Лилия Кильдеева случайно наткнулась в интернете на сообщение об онлайновой учебной программе «Бизнес класс», которую совместно с компанией Google запустил Сбербанк. В первую группу набирали не предпринимателей, а топ-менеджеров компаний, рассказывает Кильдеева. Клиника ставила перед собой цель увеличить количество пациентов, приходящих на диагностику в первый раз, и Кильдеева записалась на учебу, надеясь получить полезные знания для привлечения пациентов.

В Москве каждое пятое-шестое малое предприятие закрывается, не проработав и года, говорит член совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. Прежде всего это касается сегмента бытовых услуг и общепита. Главная причина неудач – недостаток знаний, предпринимательского опыта и квалификации, считает вице-президент Сбербанка Андрей Шаров. По его словам, «Бизнес класс» поможет устранить пробелы в образовании предпринимателей. Проект финансируют Сбербанк и Google. Инвестиции партнеры не раскрывают. Шаров пояснил, что основные расходы – это разработка сайта и видеоконтента, а также привлечение экспертов и проведение очных семинаров. Банк нанял 100 тренеров, еще 500 наставников-бизнесменов работают на общественных началах.

Не первые

Сбербанк не первый. В январе 2016 г. Альфа-банк открыл образовательный центр, в котором эксперты, руководители проектов и топ-менеджеры банка проводят платные семинары как для клиентов-предпринимателей, так и для людей со стороны – банковских служащих, линейных менеджеров и директоров по персоналу.