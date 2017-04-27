Вполне законная дискриминация

Два соискателя подали в суд на компанию PwC. Они утверждают, что их не приняли на работу только потому, что они недостаточно молоды

Ежегодно тысячи выпускников вузов приходят в PricewaterhouseCoopers (PwC) на работу или стажировку. Но практика агрессивной охоты за молодыми специалистами обернулась судебными исками против PwC. Такие судебные процессы могут привести к тому, что работодателей будут привлекать к ответственности за возрастную дискриминацию даже в тех случаях, когда де-юре нет нарушений закона.

Иск против PwC в федеральный суд в Сан-Франциско подали двое мужчин в возрасте 53 и 47 лет, которым компания отказала в приеме на должности начального уровня.

Оба истца имеют солидный опыт работы в бухгалтерии, но не прошли отбор. Они утверждают, что им отказали только из-за того, что они не обладают важным для будущих сотрудников PwC качеством – молодостью. Чтобы привлечь и удержать поколение Y, PwC намеренно отсеивает соискателей в возрасте 40 лет и старше, лишая их возможности трудоустройства, говорится в исковом заявлении.

Истцы жалуются на брошюры о трудоустройстве в PwC, полные изображений розовощеких молодых людей в возрасте 20 лет с небольшим. По оценкам самой компании, 80% ее сотрудников родились в 1980 г. и позднее. В иске также есть ссылка на опубликованную в Harvard Business Review статью одного из топ-менеджеров PwC, где он восхваляет «поразительно молодой» персонал компании.