Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Заводская земля

Заводская земля

Губернатор Петербурга хочет провести инвентаризацию промзон, которые занимают в городе более 13 500 га

Одна из актуальных задач – наведение порядка в городских промышленных зонах, заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вчера во время выступления в законодательном собрании. По его словам, общая площадь промзон в черте Петербурга – 13 530 га. Для проведения полной инвентаризации Полтавченко поручил создать рабочую группу с участием представителей городской и районных администраций, Росреестра и правоохранительных органов, а также дал поручение комитетам финансов и по промышленной политике и инновациям «продумать механизм, который позволит направлять средства, полученные от устранения нарушений в промзонах, на развитие там инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на помощь реально работающим производствам».

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