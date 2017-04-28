Цифры. Тенденции. События

50%

Чистой прибыли по МСФО по итогам 2016 г. заплатят госкомпании без исключений. Такое поручение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее в четверг первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал о таком же решении. «Президент одобрил предложение о выплате госкомпаниями дивидендов в размере в основном 50% от прибыли», – сказал он. «Исходя из текста поручения, можно сделать вывод, что оно должно распространяться на все госкомпании», – пояснила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Менеджмент «Газпрома» рекомендовал дивиденды по итогам 2016 г. в размере 186,7 млрд руб. – 19,6% прибыли компании по МСФО. Если правительство настоит на 50%-ной планке для «Газпрома», выплаты составят около 476 млрд руб. «Роснефть», формально не считающаяся госкомпанией (принадлежит «Роснефтегазу»), заплатит 35%. В 2016 г. правительство планировало собрать от госкомпаний 483,5 млрд руб. Если будет недобор, придется отказаться от потенциальных расходов, предупреждал Минфин. Интерфакс, Ведомости