Госкомпании направят на дивиденды не менее 50% прибыли

Госкомпании по итогам 2016 г. должны направить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, соответствующее поручение, не предусматривающее исключений, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Интерфакс

Убыток «АвтоВАЗа» снизился втрое

Выручка «АвтоВАЗа» по МСФО в I квартале 2017 г. по сравнению с годом ранее выросла почти на 20% до 46 млрд руб., чистый убыток сократился втрое до 2,8 млрд руб., операционный убыток снизился на 84% до 1 млрд руб., сообщила компания. Основные причины – рост общих продаж автомобилей Lada в России (по итогам января – марта на 8%) и доли более дорогих Lada Vesta и Lada Xray, повышение цен на машины, контрактное производство для Renault и Nissan, а также продолжающаяся оптимизация расходов, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Ведомости

«Фортум» продал Тобольскую ТЭЦ за 10,2 млрд руб.

«Фортум» продал «Сибур холдингу» Тобольскую ТЭЦ за 10,18 млрд руб., говорится в отчете генерирующей компании по МСФО за 2016 г. Сделка предполагает выплаты в несколько этапов, прибыль от нее в 2016 г. составила 2,86 млрд руб. Интерфакс

«Газпром» начнет летом укладку «Турецкого потока»

«Газпром» планирует начать укладку труб первой нитки газопровода «Турецкий поток» летом 2017 г., говорится в материалах российского газового холдинга. Завершить строительство двух ниток «Турецкого потока» планируется к концу 2019 г. ТАСС

«Татнефть» может направить на дивиденды половину прибыли

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2016 г. в размере 22,81 руб. на все виды акций, сообщила компания. В совокупности это составляет около 50% прибыли по МСФО, или 50,62% чистой прибыли по РСБУ. Интерфакс

PGNiG пожаловалась на «Газпром»

Нефтегазовая PGNiG (Польша) в марте подала в Европейскую комиссию жалобу на «Газпром», говорится в отчете российского газового холдинга. В своей жалобе польская компания указывает, что «Газпром» нарушает антимонопольное законодательство ЕС несправедливой ценовой политикой в отношении PGNiG, «контрактного связывания» и препятствуя трансграничной торговле газом. Reuters