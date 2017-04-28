Hitachi отправит больше стрел из России

Российский завод Hitachi Construction Machinery планирует увеличить в 2017 г. экспорт экскаваторных стрел на 97% до 630 шт., рассказал представитель предприятия. Они поставляются для техники в Нидерландах. Экспорт помогает российскому заводу, страдающему от сократившегося рынка: в 2016 г. продажи гусеничных экскаваторов в России упали на 14%, колесных – на 25%, по данным АЕБ. В 2016 г. завод не выпускал технику в феврале – апреле и в июле – сентябре. В эти периоды участок по производству стрел, напротив, «активно работал», отмечает представитель. Общая загрузка завода сейчас составляет 30%. В 2017 г. компания, по словам его представителя, надеется на восстановительный рост рынка в России. Ведомости

«Норникель» увеличил выпуск меди

«Норникель» в I квартале 2017 г. снизил выпуск никеля на 16% до 53 487 т, производство меди увеличилось на 8% до 94 191 т. Компания подтвердила прогноз по выпуску в 2017 г. из российского сырья 206 000–211 000 т никеля и 377 000–387 000 т меди. Интерфакс

S7 перевезла больше пассажиров

Группа компаний S7 (включает авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») сообщила, что в январе – марте 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличила перевозку пассажиров более чем на 16%. Интерфакс

«Жуковский» готовят к выводу на биржу

Менеджмент «Рампорт аэро» (75% минус 1 акция у Avia Solutions Group, 25% – у структуры «Ростеха»), управляющей компании подмосковного аэропорта «Жуковский», планирует подготовить к размещению его бумаг на бирже в течение 2–3 лет. Об этом сказал гендиректор «Рампорт аэро» Томас Вайшвила. Он пояснил, что вывод компании на IPO на втором или третьем этапе развития «Жуковского» было одним из условий тендера «Ростеха» на выбор инвестора аэропорта. Интерфакс

Прибыль «Фортума» удвоилась

Чистая прибыль компании «Фортум» по МСФО в 2016 г. выросла в 2 раза до 11,7 млрд руб., выручка увеличилась на 7% до 66,1 млрд руб., операционная прибыль – на 36% до16,76 млрд руб., говорится в ее отчете. В структуру компании входят Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Челябинские ТЭЦ-1, -2, -3, Челябинская ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ, Няганская ГРЭС. Интерфакс

ФАС определилась с тарифом для Куюмба – Тайшет

Правление ФАС установило сетевой тариф на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба – Тайшет в размере 634 руб. за 1 т. Первоначально «Транснефть» внесла в ФАС предложение по тарифу в размере 513 руб., но потом отозвала его. Новый тариф, предложенный компанией, составлял 835,2 руб., после корректировок последнее предложение монополии было 804 руб. Интерфакс