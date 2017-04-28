X5 растет лучше конкурентов

Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в I квартале 2017 г. увеличилась на 65,3% год к году до 8,4 млрд руб. при росте выручки на 26,5% до 293,1 млрд руб., сообщила компания. Это произошло благодаря росту сопоставимых продаж на 7,3% и торговой площади на 29,5%, сказано в сообщении. Ранее о финансовых результатах за январь – март по МСФО отчитался ближайший конкурент X5 – краснодарский «Магнит»: выручка последнего в январе – марте 2017 г. выросла на 4,58% до 266,98 млрд руб., чистая прибыль упала на 8,49% до 7,54 млрд руб. Ведомости

«Дикси» нарастила убытки

Третий по выручке российский ритейлер – ГК «Дикси» сообщила об увеличении чистого убытка в I квартале 2017 г. на 13,3% год к году до 1,7 млрд руб., выручка группы снизилась на 6% до 69,6 млрд руб. Выручка упала из-за уменьшения покупательского трафика на 5%, сокращения среднего чека на 1% и снижения темпов открытия магазинов в 2017 г., объяснил ритейлер. В I квартале этого года «Дикси» открыла 16 магазинов, включая пять «магазинов у дома», и закрыла 89. Интерфакс

«Степь» разрастется

Члены семьи Луи-Дрейфус станут акционерами агрохолдинга «Степь». Они начали переговоры с АФК «Система» Владимира Евтушенкова о конвертации принадлежащих им 50% совместного предприятия RZ Agro в акции «Степи». Об этом заявил вице-президент АФК «Система» Али Узденов. Корпорации принадлежит около 85% акций «Степи» и половина RZ Agro. АФК «Система» намерена в 2018 г. провести первичное размещение акций агрохолдинга «Степь» на бирже. Перед этим корпорация планировала объединить две агрокомпании, под управлением которых суммарно 350 000 га сельхозугодий, согласно данным консалтинговой компании BEFL. Интерфакс, Ведомости