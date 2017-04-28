Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Raven зашла в офисы

Raven зашла в офисы

Raven Russia закрыла сделку по приобретению складского комплекса и двух бизнес-центров в Петербурге на 4,9 млрд руб.