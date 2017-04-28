Выбраны подрядчики на ремонт дорог за 3 млрд руб.

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (входит в комитет по развитию транспортной инфраструктуры) подвело итоги конкурсов на ремонт дорог в 2017 г., свидетельствуют данные сайта госзакупок. Контракт на ремонт дорог на юго-западе получило ООО «Строительная компания «Орион плюс», которое снизило цену контракта с 1,031 млрд до 1,026 млрд руб. Конкурс на ремонт дорог в юго-восточной части города выиграло ЗАО «АБЗ-дорстрой», цена по этому лоту снижена с 1,029 млрд до 1,024 млрд руб. Дороги в северных районах города будет ремонтировать АО «ВАД», которое снизило цену с 1,019 млрд до 1,014 млрд руб. Ведомости

Очередь за ОФЗ

По состоянию на 10.00 27 апреля «ВТБ 24» на Северо-Западе принял около 700 заявок по облигациям федерального займа для населения (ОФЗ-н) на сумму около 800 млн руб., сообщила пресс-служба банка. На СЗФО приходится 22% всех заявок. Ведомости