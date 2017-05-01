Сериал «Главный госпиталь» завоевал «Эмми» в главной номинации

«Главный госпиталь» завоевал премию в номинации «Драматический сериал» и за режиссуру. Телевизионный сериал «Молодые и дерзкие» стал обладателем премии в трех номинациях, но в самой престижной уступил сериалу «Главный госпиталь». Сериал «Молодые и дерзкие» телекомпании CBS являлся безусловным фаворитом борьбы за статуэтки и номинировался в шести из 25 категорий. Следом за ним шли сериалы «Дерзкие и красивые» этой же телекомпании, «Дни нашей жизни» NBC и «Главный госпиталь» ABC. «Молодые и дерзкие» получили приз за сценарий. Награды за главные роли получили актеры Скотт Клиффтон («Дерзкие и красивые») и Джина Тоньони («Молодые и дерзкие»). Лучшими исполнителями ролей второго плана признаны Стив Бартон («Молодые и дерзкие») и Кейт Манси («Дни нашей жизни»). В номинации игровых передач премия досталась шоу «Риск!», среди утренних передач не было равных передаче «Доброе утро, Америка». «Эмми» – американская премия в области телевидения. Вручается ежегодно в разных областях телеиндустрии. Отдельные церемонии проводятся для программ, транслируемых в прайм-тайм (время наиболее активного просмотра ТВ в течение суток) и в дневное время, спортивных, новостных и документальных передач. ТАСС

Группа Kiss дала концерт в Москве

Американская рок-группа начала европейское турне концертом в московском спорткомплексе «Олимпийский». Затем легендарные рокеры покажут свое шоу в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Италии, Чехии, Австрии, Нидерландах и Великобритании. Ранее Kiss уже приезжали с концертами в Россию: в 2008 г. они выступили в Москве и Санкт-Петербурге. Глэм-рок-группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 г. Музыканты известны своими яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. За историю группы продано более 100 млн копий дисков Kiss, 25 альбомов получили статус «золотых» и «платиновых». ТАСС