Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Слова

Михаил Ходорковский

«Что-то случилось в Москве. Полиция вежливо приглашает желающих подать обращение проходить к приемной президента. Разум возобладал?»

Основатель «Открытой России» похвалил московских правоохранителей за то, что несанкционированная акция «Надоел!» 29 апреля прошла без задержаний. («Ведомости»)

Евгений Ревенко

«Поджоги балконов, метание зеленки – это не средство политической борьбы, а преступления. <...> Виновные должны быть выявлены и наказаны».

Замсекретаря генсовета «Единой России» осудил нападения на оппозиционеров и призвал к «цивилизованному диалогу между выразителями разных взглядов». («Ведомости»)

Ван И

«Китай не является в этом вопросе [о ядерной программе КНДР] центральной точкой. Ключ к решению проблемы – не у Китая».

Так министр иностранных дел Китая ответил на призывы США и других западных стран повлиять на Северную Корею. («Интерфакс»)