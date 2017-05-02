Слова
Михаил Ходорковский
«Что-то случилось в Москве. Полиция вежливо приглашает желающих подать обращение проходить к приемной президента. Разум возобладал?»
Основатель «Открытой России» похвалил московских правоохранителей за то, что несанкционированная акция «Надоел!» 29 апреля прошла без задержаний. («Ведомости»)
Евгений Ревенко
«Поджоги балконов, метание зеленки – это не средство политической борьбы, а преступления. <...> Виновные должны быть выявлены и наказаны».
Замсекретаря генсовета «Единой России» осудил нападения на оппозиционеров и призвал к «цивилизованному диалогу между выразителями разных взглядов». («Ведомости»)
Ван И
«Китай не является в этом вопросе [о ядерной программе КНДР] центральной точкой. Ключ к решению проблемы – не у Китая».
Так министр иностранных дел Китая ответил на призывы США и других западных стран повлиять на Северную Корею. («Интерфакс»)