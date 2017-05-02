Цифры. Тенденции. События

0,5 п. п.

На столько совет директоров Банка России снизил в пятницу ключевую ставку – до 9,25%. Большинство аналитиков не ожидали такого смягчения политики и прогнозировали снижение ставки на 0,25 п. п. Видимо, ЦБ обеспокоен слишком резко замедляющейся инфляцией, объясняет решение Наталия Орлова из Альфа-банка. В то же время в заявлении ЦБ уже нет фразы о возможном дальнейшем снижении ставки во II–III кварталах. В нем лишь говорится, что «оценка Банка России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 г. не изменилась». Совет директоров признал приближение инфляции к целевому уровню в 4%, снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Но инфляционные риски сохраняются. Принимая решение о ключевой ставке, ЦБ будет оценивать вероятность реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, отмечается в заявлении. Если ОПЕК не продлит соглашение о сокращении добычи в мае, то падение цен на нефть может привести к ослаблению рубля, что скажется на инфляции, указывают аналитики Citi. Министр экономического развития Максим Орешкин ожидает дальнейшего снижения реальных процентных ставок в ближайшие месяцы. Комментарий ЦБ в этот раз призван не сформировать ожидания дальнейших действий, а сбалансировать резкое решение, он обтекаем и из него сложно сделать вывод о дальнейших решениях по ставке, считает Орлова. Ведомости