ВЭБ в долг не верит

В этом году банк опять покажет убыток, прибыль ожидается в 2018 г., говорил ранее председатель ВЭБа Горьков

ВЭБ резко сократил кредитование в 2016 г. и переводил активы в наличные и другие инструменты. Это позволило ему нарастить ликвидность

Прошлый год – первый под руководством Сергея Горькова и новой команды – ВЭБ закончил с убытком: 111,9 млрд против 16,4 млрд руб. прибыли годом ранее (благодаря льготному переоформлению валютного депозита ФНБ). Тем не менее это был успешный год, считает первый зампред правления ВЭБа Николай Цехомский: год трансформации, борьбы за ликвидность и стабильность. Основным результатом он считает сохранение ВЭБа, находившегося на грани дефолта.