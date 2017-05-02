Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: ВЭБ в долг не верит

ВЭБ в долг не верит

ВЭБ резко сократил кредитование в 2016 г. и переводил активы в наличные и другие инструменты. Это позволило ему нарастить ликвидность
В этом году банк опять покажет убыток, прибыль ожидается в 2018 г., говорил ранее председатель ВЭБа Горьков
В этом году банк опять покажет убыток, прибыль ожидается в 2018 г., говорил ранее председатель ВЭБа Горьков
Евгений Разумный / Ведомости

Прошлый год – первый под руководством Сергея Горькова и новой команды – ВЭБ закончил с убытком: 111,9 млрд против 16,4 млрд руб. прибыли годом ранее (благодаря льготному переоформлению валютного депозита ФНБ). Тем не менее это был успешный год, считает первый зампред правления ВЭБа Николай Цехомский: год трансформации, борьбы за ликвидность и стабильность. Основным результатом он считает сохранение ВЭБа, находившегося на грани дефолта.

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