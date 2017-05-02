Овербукинг по-русски

На статью «Норма овербукинга» (№ 75 от 26.04.2017 стр. 06)

Законодательная регламентация овербукинга в России – идея, корнями уходящая в успешный опыт других государств в регулировании взаимоотношений перевозчиков с пассажирами, опыт, который стоит перенять. Но какие формы он примет, попав на нашу «особую» почву? Согласен, что ограничение по типу рейсов и количеству мест будет означать лишь излишнюю зарегулированность, авиаперевозчики сами смогут это для себя определить. Другое интересно. В нашей стране достаточно много «мистеров Бэйли», любителей продавать воздух. Если это не предусмотреть, не станут ли авиакомпании предлагать пассажирам «хеджировать» свои перелеты? Допустим, появится новая услуга (в одном ряду с платным выбором мест и онлайн-регистрацией) защиты от риска овербукинга. «Купите билет на $500 дороже и гарантируйте себе комфортный перелет: никто не займет ваше место!» Не стоит упускать из внимания, что авиакомпании попытаются, что называется, и рыбку съесть... Впрочем, ничего нового.-

Олег Егоров, Москва

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