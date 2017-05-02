Адыгейский сыр защитил название

Производители сыра «Адыгейский» доказали в суде – делать его можно только в одноименной республике. В России защита по месту изготовления используется лишь для нишевых товаров

Четырем производителям сыра – компаниям «Умалат», «Саянмолоко», «Белый медведь» и предпринимателю Вадиму Агамиряну не удалось в Суде по интеллектуальным правам оспорить решение Роспатента об охране товарного знака «Сыр адыгейский». Истцы просили снять охрану наименования места происхождения товара и действие исключительных прав на его использование. Сейчас такое право есть лишь у пяти адыгейских заводов: Шовгеновского, Гиагинского, Тамбовского, Красногвардейского молочного завода и Адыгейского молочного завода. Соответствующее решение суд принял 19 апреля, мотивировочное решение было опубликовано на прошлой неделе.