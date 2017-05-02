Убыток готовится к сделке

Скорее всего это самый крупный убыток по МСФО в первой десятке страховщиков
Андрей Гордеев / Ведомости
Скорее всего это самый крупный убыток по МСФО в первой десятке страховщиков с начала публикации ими такой отчетности, комментирует аналитик S&P Екатерина Толстова сообщение, что чистый убыток «Росгосстраха» в 2016 г. – 33 млрд руб. «Неудивительно, – говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. – Это крупнейший розничный страховщик и крупнейший игрок рынка ОСАГО».