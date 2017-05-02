Alliance Oil получила прибыль

Alliance Oil Company (входит в Независимую нефтегазовую компанию Эдуарда Худайнатова) в 2016 г. получила чистую прибыль по МСФО в размере $159 млн против $156 млн убытка годом ранее, говорится в отчете компании. EBITDA выросла на 16% до $370 млн. Выручка составила $2,242 млрд против $2,173 млрд. Чистый долг увеличился на 17,5% до $1,955 млрд. Интерфакс

OMV хочет больше российского газа

OMV хочет развивать сотрудничество с «Газпромом», увеличивать закупки у него газа, сказал руководитель австрийского нефтегазового концерна Райнер Зееле на встрече с предправления российской компании Алексеем Миллером. Reuters

Exxon и Россия пытаются договориться

Судебные слушания в Стокгольме по налоговому спору между ExxonMobil и Россией в рамках проекта «Сахалин-1» отложены на несколько месяцев, так как стороны пытаются урегулировать разногласия в досудебном порядке, сказал представитель Минфина. По оценке ExxonMobil, общая сумма оспариваемых налогов за 2009–2013 гг. достигает $516 млн. Интерфакс