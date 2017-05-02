«Траст» отработал резерв

Банк «Траст» в 2016 г. получил чистую прибыль по МСФО в 21,7 млрд руб. за счет восстановления резервов на возможные потери, свидетельствует отчетность банка. Годом ранее прибыль «Траста», который находится в процессе финансового оздоровления, составила всего 958 млн руб. На результат банка повлияло восстановление резервов под обесценение (на 3,7 млрд руб.) и восстановление резервов на возможные потери (16,5 млрд руб.), следует из отчетности. Чистый процентный доход «Траста» сократился в 2,2 раза до 3,3 млрд руб. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился в 1,1 раза, до 227,7 млрд руб. за счет роста кредитов крупным корпоративным клиентам. Интерфакс

ЦБ раскроет отчетность банков

ЦБ определил формы отчетности, которые он будет раскрывать на своем сайте без согласия банков. ЦБ публикует с их согласия отдельные формы надзорной отчетности, которую банки предоставляют регулятору. Депутаты Госдумы в апреле наделили ЦБ правом раскрывать отчетность банка на своем сайте без их согласия. ЦБ намерен раскрывать оборотную ведомость, расчет капитала, информацию о нормативах, а также консолидированную отчетность банковских групп.

«Новации повысят прозрачность российских банков и банковских групп для их контрагентов и клиентов», – говорится в пресс-релизе ЦБ. Сейчас 583 банка дали согласие на раскрытие оборотной ведомости и отчета о прибылях и убытках, и лишь 571 банк раскрывает расчет собственных средств и информацию об обязательных нормативах. В частности, после начала санации в 2015 г. свое согласие на публикацию форм отчетности отозвал банк «Уралсиб». Не раскрывает данные санируемый АвтоВАЗбанк, не все формы отчетности разрешили публиковать «Русский стандарт», Балтийский банк и «Рост банк». Интерфакс