«О’кей» притормозил

Чистая розничная выручка ритейлера «О’кей» в I квартале 2017 г. практически не изменилась: она составила 42,8 млрд руб. против 42,6 млрд руб. годом ранее (+0,5% год к году), сообщила компания. Выручка гипермаркетов и супермаркетов за это время сократилась на 2,4% год к году до 40,6 млрд руб. Среди причин слабая макроэкономическая среда, замедление инфляции, усиление конкуренции и высокая база 2016 г., отметил ритейлер. Выручка дискаунтеров «Да!» в I квартале выросла в 2,3 раза до 2,2 млрд руб. благодаря открытию новых магазинов и повышению продаж с квадратного метра. Несмотря на непростой старт года, рост выручки сетей под управлением группы, начавшийся в марте (+1,9%), во II квартале продолжился, прогнозирует «О’кей». Интерфакс

«Черкизово» купило земли

Один из крупнейших агрохолдингов – группа «Черкизово» сообщила о закрытии сделки по покупке 100% производителя зерновых «Напко», аффилированного с основными акционерами самой группы. Сумма сделки – 4,87 млрд руб. В результате земельный банк «Черкизово» увеличился почти вдвое до 287 000 га. Ведомости

Россия может потерять зерновую корону

Минсельхоз не исключает потери мирового лидерства в экспорте пшеницы из-за проблем, возникших в торговле с Турцией. «Конечно же, мы можем этого звания лишиться, Турция была вторым по величине покупателем», – заявил замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко. По его словам, проблема не в прекращении продаж зерна в Турцию, а в потере времени для поиска других рынков сбыта. В апрельском обзоре ситуации на мировом рынке сельхозпродукции минсельхоз США (USDA) понизил для России прогноз по экспорту зерна на 2016/17 сельхозгод (длится с июля по июнь) на 500 000 до 28 млн т, оценка экспорта для США оставлена без изменений – 27,9 млн т. Интерфакс, Ведомости