Цифры. Тенденции. События

«АвтоВАЗ» остановил конвейер

«АвтоВАЗ» приостановит производство на период корпоративного отпуска со 2 по 8 мая, заявили в пресс-службе компании. Конвейер не будет работать и 9 мая, производство возобновится только 10 мая. В пресс-службе уточнили, что речь идет о плановом отпуске, который никак не отразится на выполнении контрактных обязательств завода и наличии автомобилей в салонах дилеров. Интерфакс