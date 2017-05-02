Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

«АвтоВАЗ» остановил конвейер

«АвтоВАЗ» приостановит производство на период корпоративного отпуска со 2 по 8 мая, заявили в пресс-службе компании. Конвейер не будет работать и 9 мая, производство возобновится только 10 мая. В пресс-службе уточнили, что речь идет о плановом отпуске, который никак не отразится на выполнении контрактных обязательств завода и наличии автомобилей в салонах дилеров. Интерфакс

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото