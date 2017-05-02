Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
«АвтоВАЗ» остановил конвейер
«АвтоВАЗ» приостановит производство на период корпоративного отпуска со 2 по 8 мая, заявили в пресс-службе компании. Конвейер не будет работать и 9 мая, производство возобновится только 10 мая. В пресс-службе уточнили, что речь идет о плановом отпуске, который никак не отразится на выполнении контрактных обязательств завода и наличии автомобилей в салонах дилеров. Интерфакс
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