ТГК-1 заработала 3,7 млрд руб.

ПАО «ТГК-1» в I квартале 2017 г. увеличило чистую прибыль по РСБУ на 14,5% до 3,7 млрд руб. Выручка выросла на 3,5% до 24,7 млрд руб., себестоимость продаж – на 5,1% до 19,9 млн руб., в том числе за счет увеличения расходов на транзит тепловой энергии. Показатель EBITDA вырос на 12% до 7 млрд руб. Ведомости

«Лахта центр» снова одобрен

Проект строительства МФК «Лахта центр» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщила пресс-служба ведомства. Пресс-служба «Лахта центра» уточнила, что проект периодически проходит экспертизу, поскольку в процессе разработки рабочей документации и строительства некоторые решения оптимизируются и требуют подтверждения. «Речь идет об оптимизации ряда конструктивных решений, в частности арки входа и шпиля башни», – уточнил представитель «Лахта центра». Интерфакс

Бунгало «Роснефти»

ООО «РН-трейд» (входит в «Роснефть») объявило открытый запрос предложений на строительство многофункционального комплекса в бухте Владимировская Приозерского района Ленобласти, следует из материалов госзакупок. Цель – «развитие инфраструктуры в западном Приладожье для удовлетворения потребностей туристов и паломников, посещающих остров Коневец, организация мест их размещения, питания и отдыха». В рамках проекта планируется строительство автозаправочной станции с кафе, мотеля на 100 номеров, восьми бунгало с бытовым блоком, инфраструктуры для приема и хранения судов, паркингов для автобусов, легковых автомобилей и велосипедов. Максимальная цена контракта – 1,29 млрд руб. Проект должен быть реализован к октябрю 2018 г. Заявки на тендер принимаются до 19 мая, подведение итогов намечено на 25 июля 2017 г. Интерфакс