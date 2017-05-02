От редакции: Депутат без очереди

Стремление Вячеслава Володина повысить дисциплину, эффективность работы и влияние Государственной думы привело к тому, что активизировался Совет Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. Оба спикера в компании с главами комитетов (думского по госстроительству – Павлом Крашенинниковым и сенатского по конституционному – Андреем Клишасом) внесли во вторник в Думу еще и законопроект о повышении статуса депутатов и сенаторов. В целом этот тренд может действительно повысить статус депутатов всех уровней перед лицом исполнительной власти.

Состав авторов говорит в пользу быстрого принятия законопроекта. Внесенные поправки наделяют региональные парламенты полномочиями заслушивать на своих заседаниях руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, обязывают чиновников всех уровней обеспечивать депутатам Госдумы и сенаторам условия для осуществления их конституционных полномочий, дополняют список должностных лиц, которые должны принимать парламентариев без очереди, чиновниками «государственных органов, не являющихся органами государственной власти» (а к ним относится, например, администрация президента, Совет безопасности, Госсовет, Судебный департамент при Верховном суде).