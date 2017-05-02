Вольности готического вкуса

Выставка «Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова» имеет сложный для восприятия жанр научного размышления. Ее куратор Сергей Хачатуров считает, однако, что тема ее актуальна, что «смыслы и идеи, связанные с русской готикой, помогают лучше понять диалог века Просвещения и века сегодняшнего». И решительно противится принятому обозначению стилистически сложных архитектурных проектов, рожденных во время торжества ясных планов и симметрии неоклассицизма, как «псевдоготика». Хачатуров, скажем сразу, трактует пристрастие к свободному и фантазийному готическому стилю как проявление личной свободы в век утверждения строгих норм и правил. Своего рода вольнодумство, выраженное в архитектуре.

Трудно сказать, насколько считываются эти кураторские мысли на большой выставке, занимающей шесть залов в Музее архитектуры и все выставочное пространство фонда In Artibus, без разговора с их автором. Но показанный материал настолько интересен, что и без ученых пояснений склоняет к размышлениям. Они вызваны прежде всего необычайной красотой и изощренностью «готических» проектов эпохи русского Просвещения, т. е. расцвета царствования Екатерины II.

Для науки К выставке была приурочена международная конференция «Василий Баженов и греко-готический вкус», а также выпущен научный каталог с подробным описанием всех экспонатов и несколькими исследовательскими статьями.

Сложным отношениям императрицы и архитектора посвящена, в сущности, вся выставка. Формально материалы об этих двух исторических персонах собраны в залах фонда, но Модель Большого кремлевского дворца – неосуществленного проекта Баженова – является частью постоянной экспозиции Музея архитектуры. Хотя он и не «готического вкуса», но размах баженовских амбиций идеально представляет, а также напоминает, что в противостоянии художника и власти творцы не всегда оказываются правыми. Небольшой «масонский уголок» в первой части выставки также напрямую относится к взаимоотношениям принявшего идеи вольных каменщиков архитектора и императрицы.

Максим Стулов / Ведомости 1/11 Максим Стулов / Ведомости 2/11 Максим Стулов / Ведомости 3/11 Максим Стулов / Ведомости 4/11 Максим Стулов / Ведомости 5/11 Максим Стулов / Ведомости 6/11 Максим Стулов / Ведомости 7/11 Максим Стулов / Ведомости 8/11 Максим Стулов / Ведомости 9/11 Максим Стулов / Ведомости 10/11 Максим Стулов / Ведомости 11/11

Эти взаимоотношения великого русского архитектора, почти ничего не построившего (авторство Пашкова дома давно подвергается сомнению, так же как и прежде надежно атрибутированная церковь Владимирской иконы Божией Матери в Быкове), с императрицей, повелевшей разрушить его дворец в Царицыне, неоднократно описаны. А вот такого пристального внимания самому понятию «готики», сложившемуся в эпоху Просвещения, кажется, никогда не уделялось. Выставка позволяет по-другому посмотреть на такую чудесную архитектурную графику, как, например, «Проект сени над мощами Ионы митрополита в Успенском соборе Московского Кремля» Баженова, или разглядеть детали его же «Панорамы ансамбля Царицыно», ставшей украшением выставки.

Готическая тема дала возможность показать на выставке самые разные вещи: не только проектные листы Баженова и его современников, но и архитектурную живопись и графику, театральные эскизы и материалы о коронационном празднестве, портреты Екатерины II и большой семейный портрет самого Баженова. А также такие очаровательные обломки старины, как деревянную парковую «Минерву» в женский рост (164 см) или модель колокольни Ивана Великого, попавшую на выставку потому, что готикой во времена Просвещения называли всю старую, варварскую, эклектичную архитектуру, а не только рыцарские замки и средневековые соборы.

До 30 июля